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Утилизация отходов в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2021-05-20

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

Экологическая проблема обостряется с каждым годом во всём мире, поскольку объём бытовых отходов постоянно увеличивается. Местные органы власти Республики Корея проводят различные кампании, которые стимулируют жителей страны сократить объём отходов. О том, как справляются с этой проблемой в Северной Корее, расскажет профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.

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