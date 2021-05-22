Утилизация отходов в КНДР

Экономика РК восстанавливается
2021-05-22
#Сближаясь с Севером l 2021-05-20
Экологическая проблема обостряется с каждым годом во всём мире, поскольку объём бытовых отходов постоянно увеличивается. Местные органы власти Республики Корея проводят различные кампании, которые стимулируют жителей страны сократить объём отходов. О том, как справляются с этой проблемой в Северной Корее, расскажет профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.
2021-05-22
2021-05-21 13:53:35
2021-05-21 15:49:42
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