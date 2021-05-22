Суд Сеула отклонил иск о запрете продажи мемуаров Ким Ир Сена

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Западный окружной суд Сеула отклонил иск о запрете продажи и распространения мемуаров бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена под названием «В водовороте века». Иск был подан Объединённой организацией за свободную демократию совместно с другими общественными организациями и физическими лицами. По мнению истцов, книга нарушает закон о национальной безопасности, поскольку в ней искажены факты биографмии Ким Ир Сена. Истцы также утверждают, что распространение мемуаров наносит ущерб достоинству и правам южнокорейцев, нарушает принципы демократии.

Однако в суде сочли, что доводы и представленные материалы истцов не указывают на нарушение прав или необходимость их сохранения. В решении суда также говорится, что книга не затрагивает напрямую интересы истцов и не нарушает их права. Истцы обжаловали решение суда сразу после его оглашения, а также подали новый иск от имени семей, похищенных во время Корейской войны. Вместе с тем, Корейская ассоциация издателей приветствовала решение суда, которое поддерживают свободу печати.

Восьмитомные мемуары Ким Ир Сена были опубликованы издательством «Минчжок саранбан» и поступили в продажу 1 апреля. В мемуарах описываются жизненные периоды основателя КНДР, включая детство, студенческие годы и годы борьбы против японских оккупантов. Ранее директор издательства Ким Сын Гюн признавал, что в книге есть спорные факты, но, несмотря на это, она может быть представлена в стране. В 1994 году, сразу после смерти Ким Ир Сена, другое издательство уже предпринимало попытку издания его мемуаров. Однако тогда это было запрещено