Детские сады и школы могут вернуться к очным занятиям

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Министерство образования Республики Корея рассматривает возможность возобновления очных занятий в детских садах и школах всех ступеней со второго семестра. 17 мая по инициативе министерства образования прошло рабочее совещание с участием специалистов. Выступая на совещании, вице-премьер, министр образования Ю Ын Хе отметила относительную безопасность образовательных учреждений, несмотря на распространение COVID-19. Так, в последние три недели на 100 тыс. воспитанников детских садов и учеников школ всех ступеней приходилось 18,9 заражённых, тогда как в целом по стране данный показатель составляет 25,1. До конца июня министерство образования намерено продолжать следовать нынешней системе карантинных мер в школах. Если впоследствии будет принято решение о возобновлении очных занятий, то будет принят ряд дополнительных правил, обязательных для соблюдения.

Начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён отозвалась о планах министерства образования весьма осторожно. Выступая на брифинге 17 мая, она отметила, что вирус может быстро распространиться внутри учебных заведений, поэтому по-прежнему сохраняется необходимость в контроле за эпидемической ситуацией. Что касается вакцинации, то министерство образования ведёт переговоры с карантинными властями о ранней вакцинации преподавателей.

В настоящее время очные занятия в учебных заведениях всех ступеней проводятся только в Сингапуре, Великобритании и Китае. В Республике Корея уровень очного образования в школах составляет сейчас 73%, однако полноценная школьная жизнь практически приостановлена.