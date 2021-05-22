Экономика РК восстанавливается

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Южнокорейская промышленность идёт по пути восстановления после пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют несколько показателей, среди которых объём потребления электроэнергии, коэффициент использования государственных промышленных комплексов и объём производства стали.

Так, согласно статистическим материалам, опубликованным 19 мая, в марте этого года количество проданной электроэнергии составило 43.074 ГВт-ч, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём потребляемой энергии растёт пятый месяц подряд, начиная с ноября прошлого года. До ноября данный показатель непрерывно падал после начала пандемии COVID-19. При этом более половины от этого объёма электроэнергии приходится на долю промышленных предприятий. Это говорит об активизации деятельности южнокорейских компаний, вызванной ростом экспорта и восстановлением экономики. В частности, в марте этого года уровень потребления электроэнергии вырос на предприятиях, связанных с производством полупроводников, автомобилей и нефтехимических продуктов. Максимальный рост показателя в этих компаниях составил 9,5% в годовом исчислении, при этом объём экспорта в марте вырос на 16,6% по сравнению с мартом прошлого года.

Кроме того, в марте этого года повысился коэффициент использования государственных промышленных комплексов: он составил 82,1%. Это самый высокий мартовский показатель за последние четыре года. По сравнению с предыдущим месяцем, все государственные комплексы повысили производительность примерно на 10%. В марте этого года повысился объём производства стали, составив 6 млн 62 тыс тонн, что на 4,8% больше по сравнению с мартом прошлого года. Однако пока положительные изменения затронули далеко не все предприятия. Нестабильная ситуация сложилась в компаниях с количеством сотрудников менее 50 человек, а также в автомобильной промышленности.