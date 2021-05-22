ИСТОРИИ РАЗДЕЛЁННОЙ СТРАНЫ

Фильм о забытых детях. Ч.3





Объективные сведения

«Из писем, которые ребята, вернувшись на Север, присылали учителям и друзьям, следовало, что по прибытии поезда на территорию КНДР на каждой станции ссаживали по 2-3 человека. Можно предположить, что ребят, которые вместе жили за границей, специально разделяли из опасения возможных групповых акций», — рассказывает Ким.





Групповое фото детей и учителей, снятое в «Школе Ким Иль Сона» в Чехословакии в 1950-х гг.

Но даже эти письма перестали приходить после 1961 года, то есть меньше чем через три года из-за строжайшей цензуры северокорейских властей. В одном из последних писем ребёнок писал: «Было бы здорово, если бы мне было что носить. Пришлите, пожалуйста, тетрадей, чтобы было на чём писать». В конце писем учительницам дети всегда писали: «Мама, я скучаю по тебе».

Прежде чем отправиться обратно в Северную Корею некоторые дети постарались оставить свой след в местах, где жили. Стеллы или обелиски, на которые высечены их имена, до сих пор стоят в лесах неподалёку от их бывших школ. На памятной табличке, которую режиссёр нашёл в Польше на здании Государственной центральной школы №2 в Плаковице, написано «С 1953 по 1959 год мы, сироты войны из Северной Кореи, учились в этой школе». На табличке также написаны хангылем и по-польски имена ребят. На средневековом обелиске в окрестностях деревни Валечи в Чехии чётко видны высеченные в камне имена двух ребят. Режиссёр говорит: «Можно представить, в каком отчаянии были ребята накануне отъезда, если они тайком взобрались на башню высотой около 10 метров и высекли свои имена на твёрдом камне».





Бывшие школьники в странах Восточной Европы, учившиеся и игравшие вместе с северокорейскими детьми, и сейчас, по прошествии более чем 60 лет, в подробностях помнят те дни.

Ким говорит, что в процессе создания фильма он прилагал максимум усилий, чтобы не допустить перекоса в сторону какой-либо идеологии. И чтобы не дать повода для споров, режиссёр стремился разыскать объективные материалы, а не опираться на слухи.

Премьера «Детей Ким Иль Сона» была приурочена к 70-й годовщине начала Корейской войны, но пандемия COVID-19 свела на нет шансы картины на успех в прокате. По счастью, благодаря помощи одного американского корейца стало возможным посмотреть фильм на Netflix более чем в 130 странах. В итоге лента, которая осталась незамеченной в своей стране, получила приглашение в основные программы 13 международных кинофорумов, в том числе Нью-Йоркского кинофестиваля, Международного кинофестиваля в Ницце и Международного фестиваля в Польше, завоевав внимание и симпатии жителей многих стран мира.





Ким Хак Сун журналист, приглашённый профессор отделения средств массовой информации Университета Корё





Ха Чжи Квон фотограф





Текст статьи «Фильм о забытых детях»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.