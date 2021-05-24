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Happy Robot Records, C9 ENTERTAINMENT, COOL COMPANY

Рубрику «Лайк от Камиллы» мая мы посвятим свадебным песням. В отличие от русской культуры, где существует старинная примета, что заключать брачный союз в мае месяце не к добру, в корейской культуре все иначе – большинство корейцев предпочитают проводить свадьбу в мае! В сегодняшнем выпуске подобраны самые любимые корейцами свадебные песни, которые звучат чуть ли не на всех брачных церемониях, а также красивые песни для предложения руки и сердца.

Так, нашу рубрику открыла музыкальная композиция под названием «Моей невесте» (신부에게) в исполнении дуэта Юрисанчжа (유리상자). Затем последовала песня «Ты выйдешь за меня?» (결혼해 줄래) в исполнении певца Ли Сын Ги (이승기). Эта песня, которая была выпущена в качестве цифрового сингла в 2009 году, смела верхние строчки музыкальных чартов страны, и звучала в качестве рингтона на телефонах у тысячи корейцев. Далее прозвучала песня «Flower Road» (꽃길만 걷게 해줄게), или же «Цветочная дорожка» в исполнении группы Daybreak (데이브레이크). Последней песней нашей рубрики «Лайк от Камиллы» стал музыкальный трек «Алоха» в исполнении группы COOL. Песня была выпущена в 2001 году, однако она вновь приобрела большую популярность благодаря сериалу «Мудрая жизнь в больнице» (슬기로운 의사생활). В сериале новую версию этой песни исполняет актер Чо Чжон Сок.