Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Одинокие люди (혼자 사는 사람들)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-05-24


Режиссер: Хон Сон Ын

В ролях: Кон Сын Ëн, Чон Да Ын

Жанр: драма

Премьера: 19 мая 2021 года

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет


Одна дома, одна на улице. Такими словами можно описать жизнь кореянки по имени Чин А. Девушка предпочитает не общаться с другими людьми, будь то малознакомый человек или коллега по работе. Привычный для неё образ жизни нарушает сосед по лестничной площадке, приветствующий её при каждой встрече. В один день мужчина скоропостижно скончался. Смерть почти незнакомого человека стала поводом для Чин А задуматься над своей жизнью.

Одинокие люди (혼자 사는 사람들)
Одинокие люди (혼자 사는 사람들)
Одинокие люди (혼자 사는 사람들)
Одинокие люди (혼자 사는 사람들)
Одинокие люди (혼자 사는 사람들)
Одинокие люди (혼자 사는 사람들)
Одинокие люди (혼자 사는 사람들)
Одинокие люди (혼자 사는 사람들)
Одинокие люди (혼자 사는 사람들)
Одинокие люди (혼자 사는 사람들)
Одинокие люди (혼자 사는 사람들)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >