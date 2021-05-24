Одинокие люди (혼자 사는 사람들)

Компания STEALIEN - разработчик решений для кибербезопасности
2021-05-24
#Новости шоу-бизнеса l 2021-05-24
Режиссер: Хон Сон Ын
В ролях: Кон Сын Ëн, Чон Да Ын
Жанр: драма
Премьера: 19 мая 2021 года
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет
Одна дома, одна на улице. Такими словами можно описать жизнь кореянки по имени Чин А. Девушка предпочитает не общаться с другими людьми, будь то малознакомый человек или коллега по работе. Привычный для неё образ жизни нарушает сосед по лестничной площадке, приветствующий её при каждой встрече. В один день мужчина скоропостижно скончался. Смерть почти незнакомого человека стала поводом для Чин А задуматься над своей жизнью.
2021-05-24
2021-05-24
2021-05-24
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