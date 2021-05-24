Одинокие люди (혼자 사는 사람들)





Режиссер: Хон Сон Ын

В ролях: Кон Сын Ëн, Чон Да Ын

Жанр: драма

Премьера: 19 мая 2021 года

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет





Одна дома, одна на улице. Такими словами можно описать жизнь кореянки по имени Чин А. Девушка предпочитает не общаться с другими людьми, будь то малознакомый человек или коллега по работе. Привычный для неё образ жизни нарушает сосед по лестничной площадке, приветствующий её при каждой встрече. В один день мужчина скоропостижно скончался. Смерть почти незнакомого человека стала поводом для Чин А задуматься над своей жизнью.