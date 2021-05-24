Джой из Red Velvet представит первый сольник





Участница группы Red Velvet (레드벨벳) Джой (조이) в ближайшее время представит первый сольный альбом. Пластинка выйдет в понедельник, 31 мая. В него войдет шесть музыкальных хитов 1990-х – начала 2000-х годов с заглавным треком «Прощай» (안녕). Композиция является ремейком песни популярной в стране певицы Пак Хе Гён (박혜경). Как сообщили в продюсерском агентстве SM Entertainment, слушателей ждёт оригинальная аранжировка, включающая в себя более быстрый ритм и аккомпанемент духовых инструментов. Оригинальная версия песни «Прощай» была представлена в 2003 году. Он вошла в состав музыкального альбома «Серафим» (세라핌) певицы Пак Хе Гён. Основная тема песни – воспоминания о прошлых любовных отношениях, заключающихся в стремлении девушки забыть своего бывшего возлюбленного.