Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Все мужчины одинаковые (11) 콜?

#Говорим как герои сериалов l 2021-05-23

Говорим как герои сериалов

Диалог недели

현주(Хён Чжу) : 미안해. 

Извини. 

도겸(То Гём) : 누나가 왜 미안해. 

Зачем извиняешься.

나도 이번 작품 연재 끝내고 본격적으로 여친 찾기 들어가야겠다. 

После публикации этих комиксов я тоже буду активно искать свою вторую половинку.

미안하면 누나도 적극 협조하든가. 콜?

Если ты чувствуешь себя виноватой, то можешь помочь мне в этом. Договорились?

현주(Хён Чжу) : 콜...

Договорились. 


Фраза недели

[Кхол] 

Договорились 


Грамматика

콜 – от английского слова call, которое означает «звонок», «назвать». Само слово call пришло от казино. Call или по-русски колл – это сигнал о продолжении участия в игре.  Таким образом, в Корее также call имеет значение «договорились», «да, я за» и т. д. Сегодняшнее выражение состоит из слова 콜 и вопросительного знака – 콜? что означает «договорились?», «ты за?», «ты со мной?» и др. Данное выражение используется, когда говорящий хочет предложить собеседнику что-нибудь и спрашивает мнение собеседника.


Внимание

☞ синонимы: 오케이


Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета. 


Комментировать

Отправить
l92uhk
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >