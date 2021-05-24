Все мужчины одинаковые (11) 콜?

Диалог недели

현주(Хён Чжу) : 미안해.

Извини.

도겸(То Гём) : 누나가 왜 미안해.

Зачем извиняешься.

나도 이번 작품 연재 끝내고 본격적으로 여친 찾기 들어가야겠다.

После публикации этих комиксов я тоже буду активно искать свою вторую половинку.

미안하면 누나도 적극 협조하든가. 콜?

Если ты чувствуешь себя виноватой, то можешь помочь мне в этом. Договорились?

현주(Хён Чжу) : 콜...

Договорились.





Фраза недели

콜

[Кхол]

Договорились





Грамматика

콜 – от английского слова call, которое означает «звонок», «назвать». Само слово call пришло от казино. Call или по-русски колл – это сигнал о продолжении участия в игре. Таким образом, в Корее также call имеет значение «договорились», «да, я за» и т. д. Сегодняшнее выражение состоит из слова 콜 и вопросительного знака – 콜? что означает «договорились?», «ты за?», «ты со мной?» и др. Данное выражение используется, когда говорящий хочет предложить собеседнику что-нибудь и спрашивает мнение собеседника.





Внимание

☞ синонимы: 오케이





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



