Группа GFRIEND объявила о своём роспуске

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Гёрл-группа GFRIEND (여자친구) прекращает выступление на корейской эстраде. Соответствующее сообщение было опубликовано 19 мая на платформе Weverse (위버스). Участницы группы в написанном от руки письме поблагодарили поклонников за безграничную любовь и поддержку, а также принесли искренние извинения. Официально группа больше не существует, однако каждая из нас продолжит выступать на сцене, но уже соло, - отметила лидер группы Со Вон (소원). Теперь всех нас ждёт новое начало, - добавила другая участница Ом Чжи (엄지). Ранее, 18 мая, продюсерское агентство Source Music объявило об окончании контракта с группой GFRIEND. Многие поклонники были шокированы внезапной новостью, поскольку никто не ждал такого развития событий. Некоторые из них потребовали от продюсерского агентства раскрыть детали переговоров с участницами группы, а также сообщить причину непродлевания контракта. GFRIEND – популярная в РК гёрл-группа, дебютировавшая в 2015 году. В её репертуаре ряд музыкальных альбомов, последний из которых вышел в ноябре 2020 года.