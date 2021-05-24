Южнокорейский мультфильм приглашён на фестиваль в Анси

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Мультипликационный фильм «Скалолазание» (클라이밍) приглашён на 45-й Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси. Работа режиссёра Ким Хе Ми (김혜미) поборется за награду в номинации «полнометражные мультфильмы». Об этом 21 мая сообщили в Корейском комитете развития кинематографии. Сюжет развивается вокруг главной героини Сэ Хён, профессиональной скалолазке, в один день получивший звонок от самой себя из другого измерения. Мультфильм пока ещё не вышел в прокат. Премьера в РК запланирована на 16 июня 2021 года. Ранее его показ состоялся в ходе Международного фестиваля мультфильмов в Пучхоне (부천국제애니메이션페스티벌), где он был отмечен специальной премией. Стоит добавить, что короткометражный мультфильм из РК «Опера» (오페라) режиссёра Эрика О (에릭 오) также был приглашён на фестиваль в Анси.