Новая передача от телеканала KBS1

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Телеканал KBS1 20 мая анонсировал выход новой передачи «С доставкой на дом» (운동 맛집). Показ первого выпуска запланирован на среду, 26 мая. Передачу будут вести юмористы Пак Ми Сон (박미선), Хо Гён Хван (허경환) и фитнесс-тренер Ян Чхи Сын (양치승). Последний является тренером актёра Ким У Бина (김우빈) и певца Чина (진) из BTS (방탄소년단). Основная идея нового контента заключается в обучении жителей страны правильным занятиям спортом в домашних условиях. Это очень актуально сейчас, в условиях пандемии коронавируса, когда люди вынуждены проводить большую часть времени в четырёх стенах. Показ передачи начнётся в среду, 26 мая, в 19:40 по местному времени.