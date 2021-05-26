Компания STEALIEN - разработчик решений для кибербезопасности

ⓒ STEALIEN

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Компания STEALIEN (스틸리언), которую мы собираемся представить сегодня, - это, поставщик решений для кибербезопасности. У микрофона её вице-президент г-н Син Дон Хви.





С момента своего создания в 2015 году компания STEALIEN предоставляет решения для безопасности мобильных приложений, имитируя взломы, анализируя уязвимости в различных сервисных средах и проводя интенсивные исследования и разработки. Компания занимается вопросами кибербезопасности в целом. Большинство её сотрудников являются специалистами высшего класса. Они получали награды на конкурсах, где находили недостатки в программном обеспечении. Некоторые изучали информатику в престижных университетах. Молодые, талантливые люди прилагают большие усилия для разработки инновационных продуктов.





Основатель и генеральный директор компании Пак Чхан Ам (박찬암) широко известен в индустрии кибербезопасности как «белый хакер». Так называют специалистов по компьютерной безопасности, которые специализируются на тестировании компьютерных систем. Они помогают разработчикам сделать их продукт более защищённым. Господин Пак Чхан Ам выигрывал призы на соревнованиях по кибербезопасности в стране и за рубежом. Компания STEALIEN предоставляет консультации по безопасности с точки зрения хакеров. Во-первых, сервер атакуется для того, чтобы узнать, как компания справится с кибератакой. Во-вторых, компания может предоставить более подробную информацию, такую как исходный код. В этом случае атакуется конкретная точка и одна за другой находятся уязвимости, о которых информируется компания. На основе полученных результатов создаётся сценарий потенциальной атаки, которая может произойти в реальной жизни, после чего предлагаются подходящие решения. В число клиентов компании входят не только частные фирмы, но и правительственные учреждения, включая местные органы власти и прокуратуру. Компания поощряет сотрудников работать над собственными проектами и поддерживает их.





Помимо проектов компании, сотрудники могут выбирать собственные темы исследований и работать над ними. Иногда отдельные исследовательские проекты оказываются прибыльными. Это очень эффективно, поскольку сотрудники могут делать то, что им нравится, а компания может использовать результаты их работы.





Флагманские продукты STEALIEN включают решение для обеспечения безопасности мобильных приложений под названием AppSuit Series и систему обучения киберхакерству Cyber Drill System. AppSuit блокирует попытки взлома. Он встроен в мобильные приложения, которыми управляют многие финансовые компании, включая банки «Синхан» и «Кунмин». Cyber Drill System содержит различные примеры хакерских атак. Предлагая методы взлома в среде, аналогичной реальным кибератакам, система помогает пользователям пройти обучение атакам и защите от них, чтобы они могли подготовиться к новым типам хакерских атак. Поскольку технологии кибербезопасности становятся всё более важными, компания STEALIEN постоянно развивается. В первый год работы её продажи составили 450 тысяч долларов, а через пять лет они возросли в десять раз. Поскольку хакерские угрозы становятся всё более изощрёнными, следующей задачей компании является поиск талантливой рабочей силы.





Программное обеспечение разрабатывается людьми. Для создания инновационного программного обеспечения разработчикам важно учитывать различные факторы и ситуации. Поэтому мы постоянно ищем талантливых сотрудников. Если пользователи ищут какое-либо решение для решения проблем кибербезопасности, мы надеемся, что они вспомнят о STEALIEN в первую очередь. Мы надеемся, что все сотрудники компании смогут заниматься тем, что им нравится, получая удовольствие от жизни. Это основные цели компании.





Южнокорейские информационные технологии получили всемирное признание благодаря талантам во многих областях. Каждый из сотрудников STEALIEN олицетворяет конкурентоспособность компании, у которой прочные позиции в отечественной индустрии кибербезопасности. Нет сомнений в том, что она вырастет в лидера мирового рынка, вооружённого передовыми технологиями.