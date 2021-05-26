Южнокорейские бизнесмены планируют инвестиции в США

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В состав делегации, сопровождавшей президент Республики Корея Мун Чжэ Ина в ходе его визита в США, входили руководители четырёх ведущих бизнес-групп страны, которые решили инвестировать в американскую экономику 40 млрд долларов. Президент США Джо Байден продвигает экономическую политику приоритетности интересов своей страны. Он оказывает давление на страны и компании по всему миру, чтобы они присоединились к американской инициативе по реорганизации глобальных цепочек поставок. В этих обстоятельствах четыре основные южнокорейские бизнес-группы Samsung, Hyundai, SK и LG приняли решение об инвестициях в США. При этом они опасаются, что данный шаг приведёт к сокращению инвестиций и рабочих мест в собственной стране. С подробностями директор Института экономики США и Китая г-н Чо Ён Чхан.





Четыре основные южнокорейские бизнес-группы Samsung, Hyundai, SK и LG планируют инвестировать в США 40 млрд долларов, включая 17 млрд долларов от Samsung Electronics. Сегодня глобальные компании активно инвестируют в полупроводники, аккумуляторы и автомобили в США, а не в Китае, несмотря на высокие затраты на рабочую силу и низкую производительность. Страны-производители полупроводников обладают глобальным технологическим превосходством. Если Китай будет производить передовые полупроводники и устанавливать мировые стандарты, оборонная промышленность и высокотехнологичные отрасли США могут отстать от них как минимум на пять лет. Вот почему США оказывают давление на южнокорейских производителей, чтобы те участвовали в цепочке создания полупроводников, не допуская усиления Китая. Южнокорейские компании, со своей стороны, надеются расширить присутствие на огромном американском рынке, увеличивая инвестиции в США.





Hyundai Motor была первой из четырёх корейских фирм, объявивших об инвестиционном плане в США. Она планирует инвестировать в течение следующих пяти лет 7 млрд 400 млн долларов в производство электромобилей. Ожидается, что Hyundai Motor расширит производственные мощности в США и со следующего года начнёт выпускать там свой электрический кроссовер Ioniq 5. Южнокорейские производители аккумуляторов для электромобилей также активизируют свои инвестиции в США, которые стремятся к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 50% по сравнению с уровнем 2005 года и достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. Чтобы достичь этой цели, необходимо распространять электромобили. Компания LG Energy Solution планирует создать второе совместное предприятие с GM по производству аккумуляторов для электромобилей в штате Огайо. Она планирует инвестировать к 2025 году более 4,5 млрд долларов в строительство собственных заводов по производству аккумуляторов в США. Тем временем компания SK Innovation решила создать совместное предприятие по производству аккумуляторов для электромобилей с Ford, вторым по величине автопроизводителем в США. Включая расходы на совместное предприятие в размере 5 млрд 300 млн долларов, южнокорейский производитель аккумуляторов инвестирует в США в общей сложности 8 млрд 200 млн долларов. Компания SK hynix решила инвестировать 1 млрд долларов в создание исследовательского центра в Силиконовой долине. Без сомнения, политика Байдена «покупай американское» является основной причиной масштабных инвестиционных планов южнокорейских компаний.





Ключевым моментом политики Байдена «покупай американское» является восстановление обрабатывающей промышленности, улучшение цепочек поставок в США и борьба с изменением климата. Суть этой политики - перемещение центра глобальных цепочек поставок в США для возрождения обрабатывающей промышленности и создания качественных рабочих мест. США призывают своих союзников следовать этой политике. Американские компании расширяют внутренние инвестиции, чтобы отказаться от чрезмерной зависимости производства от Китая. На первом этапе они используют стратегию «Китай плюс один, два, три», в рамках которой они перемещают свои производственные базы в азиатские страны, помимо Китая, а также в Северную Америку и Европу. Второй этап - стратегия «Америка плюс один», исключающая Китай из списка производственных баз. США до сих пор использовали Китай, известный как «мировая фабрика», в качестве своей экспортной базы. Однако теперь они стремятся укрепить цепочки поставок в сотрудничестве со своими союзниками. С этой целью США планируют инвестировать 50 млрд долларов в производство и исследования полупроводников.





США заставляют компании по всему миру участвовать в политике «покупайте американское». Некоторые говорят, что политика Байдена оказывает даже более сильное давление на партнёров и союзников, чем видение бывшей администрации Дональда Трампа «Америка прежде всего». В феврале Байден заказал обзор глобальных цепочек поставок для четырёх продуктов, таких как полупроводники, аккумуляторы для электромобилей, фармацевтические препараты и редкоземельные элементы. После объявления результатов обзора в июне некоторым компаниям может оказаться ещё труднее экспортировать свою продукцию в США. Основная цель политики «покупайте американское» - не дать Китаю стать технологической державой. Это может создать трудности южнокорейским компаниям, которые зависят как от США, так и от Китая.





Политика Байдена может дать новые возможности южнокорейским компаниям, одновременно сократив инвестиции и рабочие места в Корее. Анализ показывает, что экономическая политика Байдена по обращению вспять торгового протекционизма Трампа увеличит южнокорейский экспорт на 2,2%. С другой стороны, сильная экономическая политика правительства США в отношении Китая может создать проблемы для компаний, которые имеют свои торговые базы в Китае. Пекин может оказывать сильное давление, видимое и невидимое, на южнокорейские фирмы, которые расширяют инвестиции в США. Может возникнуть нужда в разработке надлежащих контрмер.





Пандемия COVID-19 привела к спаду в экономике США, но администрация Байдена возвращает её в нужное русло за счёт распространения вакцин и решительных политических мер. Улучшение глобальной торговой среды - приятная новость для Республики Корея, чья экономика во многом зависит от экспорта.