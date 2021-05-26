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Корейские актрисы в истории мирового кино

# Новости шоу-бизнеса l 2021-05-26

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News

В связи с недавними успехами корейского фильма «Минари», а именно с успехами актрисы Юн Ё Чжон, этот выпуск «Новостей шоу-бизнеса» мы решили посвятить достижениям корейских актрис на международной кино-арене. В эту среду мы представим вашему вниманию «Историю побед корейских актрис на международных кинофестивалях». Не пропустите!

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