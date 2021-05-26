Большой куш (지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들)

Корейские актрисы в истории мирового кино
2021-05-26
#Пять минут о кино l 2021-05-25
Тхэ Ен пытается одновременно забыть бросившую его девушку, и в то же время найти деньги, чтобы оплатить свои многочисленные долги. Чун Ман выживает из последних сил, подрабатывая на временных работах в попытках прокормить семью. Ен Хи пытается стереть свое прошлое и начать жить с нового листа. Сун Чжа страдает деменцией и уже теряет память, но понимает, что ей тоже необходимо заботиться о своей семье. Жизни этих людей пересекаются удивительным образом, когда на горизонте появляется забытая кем-то сумка, до краев забитая деньгами. На что готовы люди ради денег и большого богатства?
2021-05-26
2021-05-24
2021-05-24
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