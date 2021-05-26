Рассказ «Мой директор - дьявол» писателя Им Сон Суна

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Каждый месяц без перебоев директор давал нам ровно столько работы, сколько мы могли выполнить за месяц, и ни чуточку больше. Возможно, дело было в его удивительных ораторских способностях. Как говорил президент компании, на деловых встречах директор говорил и вёл себя, как настоящий дьявол. От его способностей уговаривать клиентов открывать кошельки практически веяло серой.





사장님은 단 한 달도 펑크 내는 일 없이

매달 꼬박꼬박 딱 우리가 처리할 수 있는 만큼 일을 물어왔다.





아마도 그의 놀라운 화술 때문이리라.

이사님의 표현을 빌리자면

미팅 자리에서의 사장님은

정말이지 악마같은 혀를 갖고 있다고 했다.

상대방을 설득해 지갑을 열게 하는 솜씨를 보면

거의 유황냄새가 느껴질 정도라나.









И вот однажды герой отправился на работу на час раньше, чтобы не упустить возможности встретиться с директором лично. В офисе мужчина постучал в кабинет директора, но ответа не последовало. Он уже хотел было развернуться и пойти, как вдруг из-под двери почувствовал накрывший его запах серы.









Пол в кабинете директора устилал дым, как от серы, а на полу с помощью белого порошка, похожего на соль, был нарисован магический круг. Внутри круга в позе Терминатора, который на машине времени перенёсся в фильме через пространство и время, сидел на коленях директор. Повторяя очертания круга, с равными промежутками стояли пять больших зажжённых свечей. Кабинет директора был похож на съёмочную площадку для фильма про оккультизм.

Директор взглянул на меня и коротко вздохнул. У него изо рта вырвалось что-то похожее на белый дым. Запах серы стал ещё сильнее. В то же самое время всю комнату сотрясло рычание, доносившееся откуда-то снизу, из глубины. Мне показалось, что от страха я сойду с ума. И я в самом деле потерял сознание.





사장실 바닥에는 유황으로 추정되는 연기가 깔려 있었고,

바닥에는 소금으로 추정되는 흰 가루로 그려놓은 마법진이 있었다.





진안에는 마치 영화 <터미네이터>에서

타임머신으로 시공간을 넘어왔을 때의 그 자세 그대로

사장님이 쭈그려 앉아 있었고

원이 그려진 둘레를 따라 다섯 개의 큼지막한 붉은 초가

같은 간격을 두고 세워져 불을 밝히고 있었다.

사장실은 오컬트 영화의 촬영현장 같았다.





사장님은 내 모습을 보고 짧게 한숨을 쉬었다.

입에서 하얀 연기 같은 것이 흘러나왔다.

유황냄새가 더욱 독해졌다.

동시에 저 밑, 낮은 곳 어딘가에서 흘러나와

방 전체를 뒤흔드는 으르렁거림에

혼이 빠져나갈 것 같았다.





그리고 실제로 나는 그대로 혼절했다.









Писатель Им Сон Сун родился в 1976 году в г. Иксан провинции Чолла-Пукто. Его литературный дебют состоялся в 2010 году после публикации произведения «Консультант». Лауреат VI премии «Мировая литература» газеты «Сэге ильбо» 2010 года.