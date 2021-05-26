ВЕБ-ТУНЫ: МИР ЭМОЦИЙ И ФЭНТЕЗИ ОНЛАЙН

Выражая универсальные эмоции. Ч.1





Максимально оптимизированные для просмотра на смартфоне или ПК корейские веб-туны, опираясь на уникальный стиль и высокое качество исполнения, очаровывают читателей всего мира благодаря стратегии локализации и, главное, нарративам, взывающим к универсальным эмоциям.

Старшеклассница, комплексующая из-за внешности, преображается при помощи макияжа и даже заводит роман с юношей, который ей нравится. Таков вкратце сюжет веб-туна «Истинная красота» автора Яони. В Корее веб-тун выходит на платформе Naver Webtoon, а для зарубежных читателей новые эпизоды синхронно выкладывают на сайте WEBTOON и доступны, начиная с сайта на тайском языке, также в Индонезии, Японии и Тайване, а также в Северной Америке, Испании и Франции. К настоящему моменту общее число просмотров после начала выхода веб-туна в 2018 году достигло 4 млрд.





Фанаты «Killing Stalking» покупают книги и сувениры с символикой веб- туна на фестивале Etna Comics, прошедшем в июне 2019 г. в Катании (Италия). Автор веб- туна Кхуги беседует с читателями в ходе автограф-сессии.

Веб-туны — это цифровые комиксы, появившиеся в Корее в начале 2000-х годов. Их отличает раскадровка по вертикали — оптимальная для прокрутки на экране мобильного телефона, планшета или ПК. Такие характеристики веб-туна, как периодичность выхода нового эпизода раз в неделю, а также возможность просмотра в любое время и в любом месте, делают его идеально подходящим для современной эпохи, когда люди хотят наслаждаться культурным контентом, не тратя на это много времени и сил.

Однако причина того, что корейские веб-туны очаровывают читателей в разных регионах мира, несмотря на разницу культурного и исторического бэкграунда, кроется не только в функциональных аспектах.





Веб-тун «Killing Stalking», получивший гран-при на 2-м Всемирном конкурсе комиксов Lezhin Comics, — это триллер о серийном убийце и охотящемся за ним сталкере; они живут в одном доме, но не знают об этом. «Killing Stalking» выходил на веб-тун-портале Lezhin Comics с ноября 2016 г. по март 2019 г.

# ЖАНР&СТИЛЬ

Корейские веб-туны отличает огромное жанровое разнообразие, что позволяет удовлетворять запросы самых разных читателей. Если на одном конце спектра такие слащавые истории, как «Истинная красота», то на противоположном располагается, например, веб-тун-триллер для взрослых «Killing Stalking» (2016—2019 гг.), с гомосексуальной подоплёкой и садистским содержанием. Высоко оценённый за своеобразие стиля и саспенс, этот онлайн-комикс выходил на веб-тун-портале Lezhin Comic; он быстро завоевал читателей в Северной Америке, а сейчас нацеливается на Европу. Его автор, Кхуги, частый гость различных фэн-фестивалей, таких как Anime Expo в Лос-Анджелесе, Lucca Comics and Games в Италии, являющийся крупнейшим фестивалем комиксов в Европе и вторым крупнейшим в мире, и Etna Comics также в Италии.

Ещё один хит — «Solo Leveling» (2018 г.), адаптация в виде веб-туна веб-романа в стиле фэнтези «Only I Level Up». В нём описывается процесс взросления героя, который сражается с разного рода монстрами и уродами. После выполнения очередной задачи герой переходит на следующий уровень. Этот привычный для геймеров формат, видимо, тоже привлекает читателей.

Веб-тун сейчас доступен на английском языке на платформах Webnovel и Tappytoon. Он также выходит в Китае, Индонезии и Японии и занимает там топовые позиции по просмотрам. В Японии, Бразилии и Германии он вышел в печатном виде и тоже является лидером в местных рейтингах.





«Поднятие уровня в одиночку (Only I Level Up)» это популярный веб-романа Чхугона 2016 года. Его переработали в веб-тун «Solo Levelling» Хён Гун (h-goon; текст) и Тубу (DUBU; рисунки) из REDICE STUDIO. Веб-тун вышел также в виде печатного комикса в Бразилии и Германии, где возглавил рейтинг комиксов Amazon, а также в Японии.

Хон Нан Чжи* профессор Школы контента манхва Университета культурной индустрии Чхонган





Полный текст статьи «Выражая универсальные эмоции»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2021)





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