Корейские актрисы в истории мирового кино
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#Листая журнал Koreana l 2021-05-27
ВЕБ-ТУНЫ: МИР ЭМОЦИЙ И ФЭНТЕЗИ ОНЛАЙН
Выражая универсальные эмоции. Ч.1
Максимально оптимизированные для просмотра на смартфоне или ПК корейские веб-туны, опираясь на уникальный стиль и высокое качество исполнения, очаровывают читателей всего мира благодаря стратегии локализации и, главное, нарративам, взывающим к универсальным эмоциям.
Старшеклассница, комплексующая из-за внешности, преображается при помощи макияжа и даже заводит роман с юношей, который ей нравится. Таков вкратце сюжет веб-туна «Истинная красота» автора Яони. В Корее веб-тун выходит на платформе Naver Webtoon, а для зарубежных читателей новые эпизоды синхронно выкладывают на сайте WEBTOON и доступны, начиная с сайта на тайском языке, также в Индонезии, Японии и Тайване, а также в Северной Америке, Испании и Франции. К настоящему моменту общее число просмотров после начала выхода веб-туна в 2018 году достигло 4 млрд.
Веб-туны — это цифровые комиксы, появившиеся в Корее в начале 2000-х годов. Их отличает раскадровка по вертикали — оптимальная для прокрутки на экране мобильного телефона, планшета или ПК. Такие характеристики веб-туна, как периодичность выхода нового эпизода раз в неделю, а также возможность просмотра в любое время и в любом месте, делают его идеально подходящим для современной эпохи, когда люди хотят наслаждаться культурным контентом, не тратя на это много времени и сил.
Однако причина того, что корейские веб-туны очаровывают читателей в разных регионах мира, несмотря на разницу культурного и исторического бэкграунда, кроется не только в функциональных аспектах.
# ЖАНР&СТИЛЬ
Корейские веб-туны отличает огромное жанровое разнообразие, что позволяет удовлетворять запросы самых разных читателей. Если на одном конце спектра такие слащавые истории, как «Истинная красота», то на противоположном располагается, например, веб-тун-триллер для взрослых «Killing Stalking» (2016—2019 гг.), с гомосексуальной подоплёкой и садистским содержанием. Высоко оценённый за своеобразие стиля и саспенс, этот онлайн-комикс выходил на веб-тун-портале Lezhin Comic; он быстро завоевал читателей в Северной Америке, а сейчас нацеливается на Европу. Его автор, Кхуги, частый гость различных фэн-фестивалей, таких как Anime Expo в Лос-Анджелесе, Lucca Comics and Games в Италии, являющийся крупнейшим фестивалем комиксов в Европе и вторым крупнейшим в мире, и Etna Comics также в Италии.
Ещё один хит — «Solo Leveling» (2018 г.), адаптация в виде веб-туна веб-романа в стиле фэнтези «Only I Level Up». В нём описывается процесс взросления героя, который сражается с разного рода монстрами и уродами. После выполнения очередной задачи герой переходит на следующий уровень. Этот привычный для геймеров формат, видимо, тоже привлекает читателей.
Веб-тун сейчас доступен на английском языке на платформах Webnovel и Tappytoon. Он также выходит в Китае, Индонезии и Японии и занимает там топовые позиции по просмотрам. В Японии, Бразилии и Германии он вышел в печатном виде и тоже является лидером в местных рейтингах.
Хон Нан Чжи* профессор Школы контента манхва Университета культурной индустрии Чхонган
Полный текст статьи «Выражая универсальные эмоции»
출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2021)
*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.
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