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Современные народные песни

#Мелодии Кореи l 2021-05-26

Мелодии Кореи

Современные народные песни

Среди корейских народных песен есть так называемые «новые народные песни», которые были написаны сравнительно недавно – в годы японской оккупации или уже после освобождения Кореи, но затем обрели такую популярность, что перешли в жанр народных песен. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с такими композициями и узнать об истории их создания и развития. 


Выпуск 515. Современные народные песни 

* Песня «Нодыль канбён» – Чон Ён Ран (вокал), ансамбль «Прелюдия» 

* Песня «Тхэпхёнга» – Ким Ён У (вокал) 

* Песня «Тонбэк тхарён» – Ким Су Ён (вокал) и вокальный ансамбль

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