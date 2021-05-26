Корейские актрисы в истории мирового кино
2021-05-26
#Мелодии Кореи l 2021-05-26
Среди корейских народных песен есть так называемые «новые народные песни», которые были написаны сравнительно недавно – в годы японской оккупации или уже после освобождения Кореи, но затем обрели такую популярность, что перешли в жанр народных песен. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с такими композициями и узнать об истории их создания и развития.
Выпуск 515. Современные народные песни
* Песня «Нодыль канбён» – Чон Ён Ран (вокал), ансамбль «Прелюдия»
* Песня «Тхэпхёнга» – Ким Ён У (вокал)
* Песня «Тонбэк тхарён» – Ким Су Ён (вокал) и вокальный ансамбль
2021-05-26
2021-05-24
2021-05-24
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