Среди корейских народных песен есть так называемые «новые народные песни», которые были написаны сравнительно недавно – в годы японской оккупации или уже после освобождения Кореи, но затем обрели такую популярность, что перешли в жанр народных песен. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с такими композициями и узнать об истории их создания и развития.





Выпуск 515. Современные народные песни

* Песня «Нодыль канбён» – Чон Ён Ран (вокал), ансамбль «Прелюдия»

* Песня «Тхэпхёнга» – Ким Ён У (вокал)

* Песня «Тонбэк тхарён» – Ким Су Ён (вокал) и вокальный ансамбль