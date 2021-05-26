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Итоги южнокорейско-американского саммита

#Последние события на Корейском полуострове l 2021-05-27

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

Южнокорейско-американский саммит, который состоялся 21 мая, имеет важное значение во многих отношениях, в том числе, потому, что он был проведён сразу после завершения выработки Вашингтоном новой политики в отношении Северной Кореи. Более подробно о содержании саммита расскажет политический обозреватель Чхве Ён Иль.

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