Итоги южнокорейско-американского саммита

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Южнокорейско-американский саммит, который состоялся 21 мая, имеет важное значение во многих отношениях, в том числе, потому, что он был проведён сразу после завершения выработки Вашингтоном новой политики в отношении Северной Кореи. Более подробно о содержании саммита расскажет политический обозреватель Чхве Ён Иль.