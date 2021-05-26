Проблема рождаемости в КНДР

Корейские актрисы в истории мирового кино
2021-05-26
#Сближаясь с Севером l 2021-05-27
Согласно последнему отчёту Фонда народонаселения ООН, в 2021 году суммарный коэффициент рождаемости, то есть, среднее число детей, которых каждая женщина рожает в течение жизни, составил в Северной Корее 1,9. По этому показателю Северная Корея заняла 119-е место среди 198-ми стран мира. Конечно, 1,9 выше, чем 1,1 на Юге, но всё же намного ниже среднемирового показателя 2,4. О проблемах рождаемости в Северной Корее расскажет профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.
2021-05-26
2021-05-24
2021-05-24
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