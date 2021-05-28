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Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2

#Корея и я l 2021-05-28

Корея и я

Страница почетных репортеров на Korea.net:

https://www.korea.net/NewsFocus/HonoraryReporters


Видео канал почетных репортеров:

https://www.youtube.com/user/GatewayToKorea/featured

Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
Председатель Совета иностранных резидентов г. Сеула Ахрор Бакиев из Таджикистана, Часть 2
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