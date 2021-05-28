Низкая рождаемость может привести к сокращению вузов

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Непрерывное сокращение рождаемости может привести к сокращению учащихся и закрытию учебных заведений в деревнях и регионах. Такие опасения снова вызвали недавно опубликованные данные Национального статистического управления РК, согласно которым в первом квартале этого года количество новорождённых составило лишь 70.519 человек, что на 4,3% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Более того, это самый низкий рекордный уровень с 1981 года, когда начался сбор соответствующих данных. Кроме того, общий коэффициент рождаемости - среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь – достиг нового рекордного минимума в 0,88 человека. Другими словами, на одну женщину не приходится даже одного рождённого ребёнка. Количество детей, рождённых в марте, составило 24.054 человека, что на 152 человека меньше по сравнению с мартом прошлого года. Уже 64 месяца подряд это количество уменьшается по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, на 1.000 человек сейчас приходится лишь 5,5 новорождённых в год. При этом в первом квартале этого года было зарегистрировано около 48 тыс. браков, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ожидается, что сокращение рождаемости пагубно скажется на учебных заведениях, и в первую очередь на сельских школах и региональных университетах. Последующее сокращение абитуриентов ярко иллюстрирует 2020 год. Рождаемость в прошлом году составила 272.400 человек, что на 200 тыс. человек меньше, чем 10 лет назад. При этом в 2020 году абитуриентов насчитывалось 479 тыс человек, а учащихся выпускных классов – 438 тыс человек. В связи с этим некоторые региональные вузы уже начали предпринимать меры. Так, Пусанский государственный университет и Пусанский государственный педагогический университет уже подписали меморандум о взаимопонимании для последующего объединения. Закрытие вузов в регионах может оказать негативный экономический эффект и на сами регионы. По этой причине государственной системе высшего образования может потребоваться масштабная реорганизация.