Президент РК завершил официальный визит в США

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23 мая президент РК Мун Чжэ Ин завершил свой пятидневный визит в США. Встреча с президентом США Джо Байденом прошла плодотворно и завершилась рядом договорённостей. Так, стороны договорились о глобальном партнёрстве в борьбе с пандемией и в вакцинации населения. В связи с этим Джо Байден пообещал оказать поддержку в вакцинации 550 тыс. южнокорейских военнослужащих. Ранее Мун Чжэ Ин заявлял о создании в РК международного хаба вакцинации. В рамках этого плана в ходе визита президента был заключен ряд соглашений между частными отечественными и американскими компаниями. В частности, южнокорейская компания Samsung Biologics заключила договор о производстве вакцины Moderna. Помимо этого, лидеры двух государств договорились укрепить сотрудничество в сфере полупроводников и аккумуляторов, нехватка которых в последнее время наблюдается на мировом рынке. Как стало известно, с этой целью южнокорейские предприятия намерены инвестировать 44 трлн вон (39 млрд долларов) в американскую экономику. Мун Чжэ Ин и Джо Байден также договорились о сотрудничестве в области космоса и технологий нового поколения 5G и 6G, а также в области атомной промышленности.

Что касается обороны и ситуации на Корейском полуострове, то президенты РК и США в очередной раз подтвердили готовность к сотрудничеству в области обороны. В совместном заявлении, принятом по результатам встречи, стороны подчеркнули необходимость диалога с Пхеньяном на основе деклараций, подписанных в Пханмунчжоме и Сингапуре. Другими словами, главы двух стран договорились продолжить совместные действия в отношении Севера, которые предпринимались ещё при администрации Дональда Трампа. Сам президент РК высоко оценил итоги состоявшегося саммита.