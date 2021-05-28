Вакцинированные жители РК смогут постепенно вернуться к обычной жизни

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Южнокорейское правительство опубликовало ряд смягчающих мер для жителей РК, прошедших первый этап вакцинации. Как заявил председатель кабинета министров Ким Бу Гём, выступая 26 мая на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, смягчающие меры направлены на частичное возвращение привитых жителей страны к обычной жизни. Кроме того, данные меры призваны стимулировать заинтересованность людей в вакцинации. Так, с 1 июня привитые первой дозой вакцины освобождаются от ограничений на семейные встречи, превышающие 8 человек. Освобождение от ограничения вступает в силу через 14 дней после первого или второго этапа вакцинации. Вакцинированные смогут посещать государственные центры для пожилого населения и другие социальные объекты, а также посещать занятия в таких центрах при условии ношения масок. Граждане, прошедшие оба этапа вакцинации, смогут посещать и уроки пения, игры на духовых инструментах, а также наносить визиты родным в домах престарелых.

Как только первый этап вакцинации пройдёт четверть населения РК, будет введён второй этап смягчающих мер. С июля те, кто прошёл первый этап вакцинации, смогут не носить защитные маски на улице, посещать открытые общественные места, заниматься религиозной деятельностью, не ограничиваясь количеством участников. Если к концу сентября первый этап вакцинации пройдут 36 млн человек, то вступит в силу третий этап смягчения мер. Он предполагает возвращение в жизнь до коронавируса без правил социального дистанцирования. Исключение составят лишь дома престарелых и другие особо подверженные риску общественные места. После того, как количество вакцинированных превысит 70%, будет рассматриваться возможность отмены правила ношения масок в крытых помещениях.