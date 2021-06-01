Творчество группы VIDAN

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Рубрику «Классика и Джаз» мая мы посвятим творчеству группы VIDAN, исполняющую корейскую традиционную музыку стиля фьюжн. В состав музыкального коллектива входят пять участниц: Ким Чжи Вон (김지원), играющая на ударных инструментах (타악), Син Со Ён (신서영), исполнительница 25-струнной цитры «каягым» (가야금), Хан Сон У (한선우), играющая на двухструнном смычковом инструменте «хэгым» (해금), вокалистка (소리) Ким Су Мин (김수민) и Ким Га Юн (김가윤), исполнительница бамбуковой флейты «тэгым» (대금).

Группа была сформирована в 2014 году под эгидой социального предприятия K&Arts (케이앤아츠). Рубрику пятой недели мая мы открыл заглавный трек «Opening New Age» (출사표) из первого альбома группы. Следом прозвучала композиция «Waltz of Moonlight», или же «Вальс лунного света» (달빛의 왈츠). Музыкальная композиция и впрямь вырисовывает образ лунного света, играющего вальс.

Музыкальный коллектив VIDAN уникален тем, что каждый их музыкальный трек имеет свой сюжет, историю, связанную с культурными наследиями страны. Так, например, музыкальная композиция «Opening New Age» (출사표) имеет второе название - «Хунмин чоным» (훈민정음). Это рукопись, в которой содержится наставление народу о правильном произношении. «Waltz of Moonlight», или же «Вальс лунного света» (달빛의 왈츠), была создана на тему «Дворцы Чосона» (조선의 궁). Третья работа «Feast food», или же «Хансикдорак» (한식도락) посвящена корейской кухне.

Заглавный трек третьего альбома называется «Ёнундам» (영웅담), или же «Героический рассказ». Сюжет песни – Легенда о честном воре Хон Гиль Доне (홍길동전). С подробностями данной легенды вы можете ознакомиться на нашем сайте в секторе «Культура».

Финал нашей рубрики украсила известная всем корейская песня «Ариран» (아리랑).