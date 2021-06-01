Вячеслав Ятиев из Новосибирска, часть 1

Меры стимулирования вакцинации
2021-06-01
#Вы в эфире l 2021-05-30
Краткое содержание выпуска:
#Радиокружок с 12-ти лет
#Слушаем радио по ночам, когда стихает суета дня
#Квадрокоптер и электровелосипед своими руками
#Выжигание по дереву
#Преображение во имя любви
#Кредо по жизни: Любовь - вечная муза
2021-06-01
2021-05-31
2021-06-02 11:49:04
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