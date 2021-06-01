Все мужчины одинаковые (12) 니 걱정이나 해

Диалог недели

영은(Ён Ын) : 현주 있었으면 두 마리 시켜서 닭다리 하나씩 뜯는 건데.

Если бы Хён Чжу была здесь, то мы заказали бы две курицы, по ножке каждому.

진아(Чин А) : 야, 이제 약속 평일에 잡자.

Тогда, давай со следующего раза встретимся в будние дни.

방금 연애 스타트한 애가 주말에 방구석에 붙어있겠냐.

Ведь у нее только что появился парень, наверняка, она занята по выходным.

오늘은 진도 어디까지 빼려나?

Мне интересно, сегодня до какой стадии она дойдет с парнем?

민정(Мин Чжон) : 우리 영은이도 얼른 더 늦기 전에 찐사랑을 해야 되는데.

Тебе тоже надо найти настоящую любовь, пока не поздно …

영은(Ён Ын) : 됐어. 니 걱정이나 해.

Да брось. Лучше переживай за себя.





Фраза недели

니 걱정이나 해

[Ни ког-чжон-и-на хэ]

Лучше переживай за себя.





Грамматика

니 – разговорная форма от 너의, что означает «твой». Далее идет 걱정이나. 걱정 – существительное, которое имеет значение «переживание». И к этому существительному присоединено окончание -이나. Окончание 나 или 이나 добавляют следующие значения: «недовольный выбор», «допустимый выбор, но не самый хороший» или с помощью данного окончания выражается недовольство при выборе из разных вариантов. Окончание 나 употребляется, когда предыдущее слово заканчивается на гласное, а если предыдущее слово заканчивается на согласное, то употребляется 이나. В сегодняшней фразе существительное 걱정 заканчивается на ㅇ, т. е. на согласное, поэтому употреблено окончание 이나. Далее идет 해 от глагола 하다, который означает «делать», в форме повелительного наклонения и разговорной речи. Все вместе получается 니 걱정이나 해, что переводится как «лучше переживай за себя».





Внимание

☞ примеры с окончанием (이)나:

너나 먹어

«Лучше ты кушай».

너나 조용히 해

«Лучше ты помолчи».





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



