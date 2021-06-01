Lemon Healthcare – разработчик решений для «умных» больниц

ⓒ Lemon Care

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Lemon Healthcare (레몬헬스케어), поставщиком интеллектуальной платформы для «умных больниц». У микрофона – президент компании г-н Им Чхи Гю.





Компания Lemon Healthcare основана в 2017 году как филиал более крупной компании. Работая под девизом «Делаем больницы «умными», обеспечивая удобство для пациентов», стартап предлагает приложение для смартфонов, которое с помощью технологий Интернета вещей управляет всем, с чем имеют дело пациенты в больницах. В этом году акции компании будут торговаться на бирже высокотехнологичных компаний KOSDAQ. В прошлом году компания получила премию министра здравоохранения и социального обеспечения, премию министра малого, среднего и венчурного бизнеса, премию министра науки и информационно-коммуникационных технологий. Похоже, наше приложение привлекло внимание как полезное решение для повышения удобств пациентов в условиях пандемии COVID-19.





В условиях пандемии становится всё более необходимым расширять медицинские услуги без личного присутствия и более эффективно использовать медицинские ресурсы. На этом фоне компания Lemon Healthcare разработала платформу, которая связывает больницы, страховые компании и фармацевтические фирмы. Фирменное решение под названием «LemonCare» - это настраиваемая сервисная платформа, которая помогает пациентам управлять всем процессом посещения больниц от записи на приём и оплаты медицинских расходов до получения электронных рецептов. Благодаря этому приложению, пациенты могут значительно сократить время ожидания и личные контакты. Партнёрами компании Lemon Healthcare являются почти 60 крупных больниц, включая больницу Сеульского государственного университета, больницу «Северанс» и медицинский центр «Самсунг» в Сеуле. Компания разработала также платформы LemonCare Plus для медицинского персонала и LemonCare 365 для небольших клиник. Другая сервисная платформа под названием «Чхонгу ый син», что переводится как «Бог требований», предназначена для простого и быстрого управления страховыми выплатами.





«Чхонгу ый син» - это приложение, которое охватывает как страховые случаи, так и электронные документы. В настоящее время около 35 млн южнокорейцев имеют частную страховку. Но по нашим оценкам, более 15 млн держателей такой страховки не требовали выплат более года. Приложение показывает платежи, на которые не поступали заявки в течение последних трёх лет. Всего за несколько кликов страховая заявка будет оформлена. Раньше, если некоторые документы не были подготовлены, приходилось снова посещать больницу, чтобы их оформить. Но как только вы активируете приложение, оно покажет ваши медицинские карты и все необходимые документы, которые нужно отправить в страховую компанию.





Используя эту платформу, пациенты могут сократить время и силы на рассмотрение претензий по частному медицинскому страхованию. Услуга особенно хорошо принимается теми пациентами, которые живут в провинциях, но пользуются больницами в столичном регионе. Платформа также предоставляет индивидуальную медицинскую услугу, основанную на анализе ДНК. Используя данные медицинских обследований, она информирует пациентов об их генетической уязвимости и предоставляет рекомендации по диете. До сих пор больницы в основном обследовали и лечили пациентов. Однако в наши дни они охватили элементы профилактической медицины. В прошлом году приложение «Чхонгу ый син» было удостоено главного приза Korea Mobile Award, самой престижной награды в области мобильных технологий, которая присуждается с 2010 года с целью развития мобильной индустрии и поддержки стартапов. В прошлом году компания Lemon Healthcare также предоставила комплексные услуги бесконтактного лечения стационарам, которые работают с лёгкими случаями COVID-19. В этом году компания готовится к выходу на зарубежные рынки.





Мы надеемся завершить первичное размещение акций или IPO на бирже KOSDAQ в первой половине этого года. Если говорить о зарубежной деятельности, то мы открыли филиал в Таиланде и рассматриваем возможность тестирования наших решений в Китае, Японии и США. Мы находимся на заключительном этапе создания совместного предприятия с японской фирмой. Моя мечта - превратить отечественные модели ухода за пациентами в мировые стандарты.





Пандемия COVID-19, поразившая весь мир, повысила спрос на цифровое здравоохранение. В этой ситуации Lemon Healthcare становится ведущей компанией K-Health, которая заранее прогнозирует рыночные тенденции и разрабатывает эффективные услуги. Компания вносит вклад в создание одного из двигателей экономического роста Республики Корея





ⓒ Lemon Care