Банк Кореи протестирует цифровую валюту

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Банк Кореи проведёт тест на возможность создания цифровой валюты центрального банка или CBDC. Это не означает предстоящего выпуска CBDC, но сам эксперимент, безусловно, заслуживает внимания. CBDC использует технологию блокчейн, как и криптовалюты, находящиеся в обращении, включая биткойны. Но CBDC выпускается центральным банком, и его единица равна единице официальной валюты, поэтому его стоимость не колеблется так сильно, как стоимость виртуальных активов. Центральные банки крупных стран, таких как США и Великобритания, проводят исследования CBDC, Китай тестирует собственную цифровую валюту с прошлого года. С подробностями - экономический обозреватель Чон Чхоль Чжин.





До появления денег в качестве средства обмена использовался бартер. Позже появились металлические монеты и бумажные купюры. В последнее время используются новые формы валюты, такие как кредитные карты и платёжные сервисы, например, Apple Pay и Google Pay. Цифровая валюта центрального банка или CBDC - это валюта нового поколения, которая используется в интернете. Таким образом, мы являемся свидетелями изменений в системе платежей. Ближайшая задача - провести исследование и протестировать новую валюту, чтобы определить, каким образом использовать её.





Банк Кореи объявил подробный план своей программы тестирования цифровой валюты 24 мая, более чем через год после того, как в феврале прошлого года начал исследование эмиссии CBDC. Согласно плану, центральный банк выберет частного оператора тестирования и в августе запустит пилотную программу в виртуальной среде с бюджетом в 4 млн 400 тыс. долларов. До конца этого года тестирование будет сосредоточено на основных функциях CBDC, включая выпуск, распространение и погашение. В течение следующих шести месяцев оператор тестирования проверит, можно ли использовать CBDC для денежных переводов за границу, могут ли пользователи расплачиваться с помощью CBDC в автономной среде и защитить личную информацию. Республика Корея - не единственная страна, которая рассматривает возможность введения цифровой валюты.





Китай протестировал цифровой юань в двух городах, а Федеральная резервная система США недавно заявила, что планирует этим летом подвести итоги исследования цифрового доллара. Поступают сообщения о биткойне, базирующейся в Великобритании, и, как сообщается, Центральный банк Японии провёл подготовку к пилотной программе цифровой иены. Сообщается, что Швеция готовится к выпуску CBDC. Похоже, многие страны мира изучили теорию цифровой валюты, веря, что она станет реальностью.





Основная причина состоит в том, что выпуск цифровых валют и их обращение обходятся дёшево. Их широкое распространение может привести к появлению новых денежных систем. Правительства активно готовятся выпустить CBDC в качестве контрмеры против криптовалют частного сектора. Криптовалюты не создают добавленной стоимости, поэтому не считаются инвестицией. Кроме того, правительства считают серьёзной проблемой правонарушения, связанные с криптовалютой. Стоимость и статус криптовалют, включая Биткойн, в последнее время падают из-за жёстких правил торговли в Китае и США. В этой ситуации ожидается, что выпуск CBDC с дополнительной надёжностью приведёт к сокращению частного рынка криптовалют.





Что произойдёт с частными криптовалютами после того, как центральные банки выпустят CBDC? Некоторые аналитики говорят, что центральные банки не будут их игнорировать, потому что криптовалюты в значительной степени неподконтрольны, и с криптовалютной торговли сложно собирать налоги. В конце концов стоимость криптовалют упадёт, и соответствующий рынок исчезнет. Другие аналитики, напротив, прогнозируют, что криптовалюты обязательно найдут своё место в частном секторе, поэтому CBDC и криптовалюты будут существовать. Доллары широко используются, но рынок золота сохраняется. Точно так же цифровой доллар и крипто-монеты, которые иначе называются «цифровым золотом», могут сосуществовать. Неизвестно, какое из двух предположений окажется верным.





Есть опасения, что правительства могут использовать CBDC в целях контроля над людьми. Цифровые валюты центрального банка существуют только онлайн, и все транзакции регистрируются на государственных серверах. Это означает, что центральные банки могут выяснить, где использовались деньги. Считается, что технология блокчейн безопасна, но до внедрения цифровых валют необходимо рассмотреть множество вопросов, в том числе, риск подделки.





Банк Кореи должен составить полную картину исследования цифровой валюты. Законодателям необходимо обсудить способы защиты личной информации и принять соответствующие законы, а правительству изучить, как контролировать частные криптовалюты. Отрасли экономики должны привыкнуть к платформам, необходимым для нового метода оплаты, и каждый бизнес-сектор должен будет найти способы, как принять новую валюту.





CBDC считается палкой о двух концах, поскольку у неё есть и преимущества, и недостатки. Широкая общественность не очень осведомлена о цифровой валюте, хотя обсуждения CBDC идут полным ходом. В отличие от виртуальных валют или мобильных платежей, предлагаемых частными фирмами, CBDC может служить официальной валютой страны. Именно поэтому необходимо тщательно подготовиться к её вводу в действие.