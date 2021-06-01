Путь домой (비밀의 정원)

Меры стимулирования вакцинации
2021-06-01
#Новости шоу-бизнеса l 2021-05-31
Режиссер: Пак Сон Чжу
В ролях: Хан У Ëн, Чон Сок Хо
Жанр: драма
Премьера: 8 апреля 2021 года
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет
Супруги Сан У и Чон Вон недавно переехали на новое место жительства. Дом, конечно, оказался не таким хорошим, как хотелось, но, как говорится, с милым и рай в шалаше. Жизнь постепенно начинает налаживаться, однако вскоре мир и спокойствие в семье нарушает нежданный телефонный звонок…
2021-06-01
2021-05-31
2021-06-02 11:49:04
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