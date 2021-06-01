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Путь домой (비밀의 정원)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-05-31


Режиссер: Пак Сон Чжу

В ролях: Хан У Ëн, Чон Сок Хо

Жанр: драма

Премьера: 8 апреля 2021 года

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет


Супруги Сан У и Чон Вон недавно переехали на новое место жительства. Дом, конечно, оказался не таким хорошим, как хотелось, но, как говорится, с милым и рай в шалаше. Жизнь постепенно начинает налаживаться, однако вскоре мир и спокойствие в семье нарушает нежданный телефонный звонок…

Путь домой (비밀의 정원)
Путь домой (비밀의 정원)
Путь домой (비밀의 정원)
Путь домой (비밀의 정원)
Путь домой (비밀의 정원)
Путь домой (비밀의 정원)
Путь домой (비밀의 정원)
Путь домой (비밀의 정원)
Путь домой (비밀의 정원)
Путь домой (비밀의 정원)
Путь домой (비밀의 정원)
Путь домой (비밀의 정원)
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