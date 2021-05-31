Не упустите шанс попробовать вкусный сюрприз от BTS

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Сеть быстрого питания McDonald's в четверг, 27 мая, представила новое меню от BTS (더 BTS 세트). Это первый случай сотрудничества компании с артистами мирового уровня и начала продаж по всему миру. В новый набор вошли 10 макнаггетсов, картофель фри с соусом и напиток. Его дизайн выполнен в фиолетовой цветовой гамме, символизирующей участников группы и их многомиллионных поклонников. Именно последние стали активными покупателями нового меню. В их числе оказалась 35-летняя россиянка Байрамгулова Флорида, давняя поклонница творчества южнокорейских певцов. Стоит добавить, что продажи нового меню стартовали в 50 странах, включая США, Бразилию, Канаду и Малайзию. Акция в РК продлится до 30 июня. Подробности можно найти в социальных сетях, в которых поклонники BTS поделились фотографиями (#BTSMeal) нового меню от McDonald's.