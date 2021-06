Группа MAMAMOO возвращается

ⓒ RBW

Группа MAMAMOO (마마무) в среду, 2 июня, представит новый мини-альбом WAW. Об этом 27 июня сообщили в продюсерском агентстве RBW. Название альбома взято из первых трёх букв выражения Where Are We («Где мы»), отражающего переживания и эмоции участниц группы за последние годы. Заглавный трек получил название «Где мы сейчас?» (Where Are We Now). Песня написана в жанре баллады. Это первый случай в творчестве MAMAMOO, когда баллада была выбрана в качестве главной музыкальной дорожки. В июне группа отмечает семь лет со дня дебюта на сцене. В этой связи в ближайшее время певицы планируют дать сольный концерт. Также в этом году будет представлен документальный фильм об участницах группы. На фоне недавней новости о роспуске группы GFRIEND (여자친구) следует добавить, что трое из участниц MAMAMOO уже продлили свои контракты с продюсерским агентством RBW. Последняя участница Хви Ин (휘인) в настоящий момент находится на стадии обсуждения данного вопроса. Вероятнее всего, MAMAMOO продолжит выступления в полном составе.