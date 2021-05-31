Фильм «Восьмая ночь» на Netflix уже в июле

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Премьера фильма «Восьмая ночь» (제8일의 밤) режиссёра Ким Тхэ Хёна (김태형) состоится в пятницу, 2 июля. Контент будет доступен на платформе Netflix. Кинокартина представляет собой мистический триллер с элементами оккультизма. Её сюжет повествует о борьбе главного героя Пак Чин Су со страшным, неизведанным существом. На протяжение восьми дней ему предстоит противостоять тёмной силе, которая может превратить этот мир в тьму. Роль Пак Чин Су сыграл популярный в стране актёр Ли Сон Мин (이성민). Актёр Пак Хэ Чжун (박해준) исполнил роль Ким Хо Тхэ, детектива расследующего серию из семи убийств. Актрисе Ким Ю Чжон (김유정) досталась роль загадочной девушки по имени Э Ран. Ещё один актёр Нам Да Рым (남다름) сыграл буддийского монаха по имени Чхан Сок. Съёмки фильма были завершены ещё в 2019 году, однако дата премьеры была отложена на неопределённый срок по причине пандемии коронавируса.