Любимые песни из прошлого вместе с KBS

ⓒ SK JAEWON CO

Телеканал KBS проводит отбор участников музыкального конкурса «Любимые песни: Новые таланты» (우리가 사랑한 그 노래, 새가수). В прослушивании могут принять все жители страны не зависимо от возраста и гражданства. Единственным условием является активный интерес к корейским песням 70-90-х годов. Для участия необходимо заполнить заявку и выслать её на адрес (3gasu@daum.net). В письмо следует вложить видеоклип с исполнением песни и несколько фотографий кандидата. Окончание прослушивания запланировано на 20 июня. Между тем, стало известно имя нового ведущего передачи. Им станет певец Сон Си Гён (성시경). В судейскую коллегию войдут певцы Пэ Чхоль Су (배철수), Ли Сын Чхоль (이승철), певицы Коми (거미) и Солла (솔라). Первый выпуск выйдет в эфир уже в июле. Более подробная информация о прослушивании представлена на сайте KBS (www.kbs.co.kr).