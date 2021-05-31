Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Коровки на первом выпасе

2021-05-31

Новости




31 мая, животноводческое хозяйство при Институте корейской породы коров Хану в уезде Пхёнчхан-гун провинции Канвондо. 300 коров, содержавшихся в загонах, первый раз выпустили на пастбище, где они с удовольствием щиплют свежую травку.

(Yonhap News)


Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >