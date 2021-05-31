Коровки на первом выпасе













31 мая, животноводческое хозяйство при Институте корейской породы коров Хану в уезде Пхёнчхан-гун провинции Канвондо. 300 коров, содержавшихся в загонах, первый раз выпустили на пастбище, где они с удовольствием щиплют свежую травку.

(Yonhap News)



