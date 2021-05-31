Коровки на первом выпасе

Меры стимулирования вакцинации
2021-06-01
2021-05-31
31 мая, животноводческое хозяйство при Институте корейской породы коров Хану в уезде Пхёнчхан-гун провинции Канвондо. 300 коров, содержавшихся в загонах, первый раз выпустили на пастбище, где они с удовольствием щиплют свежую травку.
(Yonhap News)
2021-06-01
2021-05-31
2021-06-02 11:49:04
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