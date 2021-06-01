Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

От роз до гортензий… Чечжу – цветочный рай

2021-06-01

Новости



1 июня, деревня Пукчхон волости Чочхон-ып города Чечжу. Туристы, посетившие кафе Пукчхонэкамён, наслаждаются началом лета в парке, где пышным цветом расцвели розы и гортензии.

(Yonhap News) 


Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >