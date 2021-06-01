От роз до гортензий… Чечжу – цветочный рай

Меры стимулирования вакцинации
2021-06-01
2021-06-01
1 июня, деревня Пукчхон волости Чочхон-ып города Чечжу. Туристы, посетившие кафе Пукчхонэкамён, наслаждаются началом лета в парке, где пышным цветом расцвели розы и гортензии.
(Yonhap News)
2021-06-01
2021-05-31
2021-06-02 11:49:04
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