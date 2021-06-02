Райан Рейнольдс – новый фанат Stray Kids
2021-06-02
# Новости шоу-бизнеса l 2021-06-02
Новый выпуск «Новостей шоу-бизнса» будет посвящён успехам мужских k-pop групп на мировой арене. В первом сюжете мы расскажем о том, как Stray Kids сумели очаровать мировую звезду кино Райана Рейнольдса. А во второй части нашей рубрики вы узнаете, какие новые рекорды уже успели поставить ребята из BTS со своим новым треком «Butter». Уверены, вы не захотите это пропустить!
2021-06-02
2021-06-01
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