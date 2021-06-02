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Хурма и тигр

#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-06-01

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Давным-давно глубоко в горах жил-был огромный тигр. Даже тень его грозного вида вызывала дрожь у других животных.  


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Как-то раз Тигр решил прикорнуть днём, а проснулся уже только под вечер. И проснулся голодным.  

«Нет, так дело не пойдёт! Отправлюсь-ка я в деревню, чтобы полакомиться упитанным поросёнком или телёнком! Да и людишки тоже сойдут. Ха-ха-ха!»


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Вдруг откуда-то донёсся детский плач. 

«Тсс, малютка… Там за дверью ходит тигр!»


Но ребёнок всё равно продолжал плакать.

«Не плачь, малютка. Вот, хурма. Вот она.»


И вдруг малыш перестал плакать. Тигра не побоялся, а из-за какой-то хурмы замолчал!


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Тигр вдруг и сам испугался. 

«Не хотелось бы повстречаться с этой Хурмой, раз она страшнее самого Тигра. Уберусь-ка я поскорее отсюда.»


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Тигр тоже испугался не на шутку. Ведь сама Хурма забралась к нему на спину и хочет поймать. Он побежал ещё быстрее, только бы избавиться от Хурмы.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

«Послушайте, дети! Никогда не показывайтесь в деревне! Встретил я там однажды Хурму – чуть жизни не лишился.»


С тех пор Тигр больше никогда не показывался в деревне.

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