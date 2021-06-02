Хурма и тигр

Райан Рейнольдс – новый фанат Stray Kids
2021-06-02
#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-06-01
Давным-давно глубоко в горах жил-был огромный тигр. Даже тень его грозного вида вызывала дрожь у других животных.
Как-то раз Тигр решил прикорнуть днём, а проснулся уже только под вечер. И проснулся голодным.
«Нет, так дело не пойдёт! Отправлюсь-ка я в деревню, чтобы полакомиться упитанным поросёнком или телёнком! Да и людишки тоже сойдут. Ха-ха-ха!»
Вдруг откуда-то донёсся детский плач.
«Тсс, малютка… Там за дверью ходит тигр!»
Но ребёнок всё равно продолжал плакать.
«Не плачь, малютка. Вот, хурма. Вот она.»
И вдруг малыш перестал плакать. Тигра не побоялся, а из-за какой-то хурмы замолчал!
Тигр вдруг и сам испугался.
«Не хотелось бы повстречаться с этой Хурмой, раз она страшнее самого Тигра. Уберусь-ка я поскорее отсюда.»
Тигр тоже испугался не на шутку. Ведь сама Хурма забралась к нему на спину и хочет поймать. Он побежал ещё быстрее, только бы избавиться от Хурмы.
«Послушайте, дети! Никогда не показывайтесь в деревне! Встретил я там однажды Хурму – чуть жизни не лишился.»
С тех пор Тигр больше никогда не показывался в деревне.
2021-06-02
2021-06-01
2021-05-31
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