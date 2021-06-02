Хурма и тигр

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Давным-давно глубоко в горах жил-был огромный тигр. Даже тень его грозного вида вызывала дрожь у других животных.





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Как-то раз Тигр решил прикорнуть днём, а проснулся уже только под вечер. И проснулся голодным.

«Нет, так дело не пойдёт! Отправлюсь-ка я в деревню, чтобы полакомиться упитанным поросёнком или телёнком! Да и людишки тоже сойдут. Ха-ха-ха!»





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Вдруг откуда-то донёсся детский плач.

«Тсс, малютка… Там за дверью ходит тигр!»





Но ребёнок всё равно продолжал плакать.

«Не плачь, малютка. Вот, хурма. Вот она.»





И вдруг малыш перестал плакать. Тигра не побоялся, а из-за какой-то хурмы замолчал!





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Тигр вдруг и сам испугался.

«Не хотелось бы повстречаться с этой Хурмой, раз она страшнее самого Тигра. Уберусь-ка я поскорее отсюда.»





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Тигр тоже испугался не на шутку. Ведь сама Хурма забралась к нему на спину и хочет поймать. Он побежал ещё быстрее, только бы избавиться от Хурмы.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

«Послушайте, дети! Никогда не показывайтесь в деревне! Встретил я там однажды Хурму – чуть жизни не лишился.»





С тех пор Тигр больше никогда не показывался в деревне.