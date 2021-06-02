ВЕБ-ТУНЫ: МИР ЭМОЦИЙ И ФЭНТЕЗИ ОНЛАЙН

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА 1 Выражая универсальные эмоции. Ч.2





# ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Чтобы обеспечить высокое качество будущего продукта, веб-тун-платформы со всем тщанием подходят к отбору авторов. Только тот, кто успешно прошёл многочисленные этапы переговоров, получает шанс на выпуск своего детища. Как следствие, на планирование одного веб-туна уходит минимум полгода, а порой и больше года.





Дебютная работа Яони «Истинная красота» — это история некрасивой старшеклассницы, которая, устав от насмешек, решает превратиться в красавицу благодаря искусству макияжа. Веб-тун был переведён на разные языки и в некоторых странах стал хитом.

Новые эпизоды обычно выкладывают раз в неделю. Для одного человека создать за такой короткий срок одну серию, состоящую обычно из 60—90 кадров, — это непосильная задача. Поэтому, чтобы уменьшить нагрузку и повысить качество, используется специализированная система, в которой такие задачи, как планирование, составление истории, сценарий, скетчи, фоновые картинки, раскрашивание, распределяются между отдельными исполнителями и группами.

Обучение в университетах и организациях, продвигающих культурный контент, тоже способствовало повышению качества веб-тунов. Можно сказать, что всё это время продолжал развиваться не только цифровой инструментарий, искусство сторителлинга и рисунка — благодаря критическому обучению повысился и уровень веб-тунов.





# ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Корейские веб-тун-платформы начали осваивать мировой рынок с 2013 года. Используя аккаунты в собственных соцсетях, они знакомили зарубежных читателей с лучшими образцами своей продукции и даже поставляли их зарубежным платформам. Но большим препятствием оказался языковой барьер. Поэтому была создана система: платформы отыскивали переводчиков на местах и, работая с ними, помогли понять контекст веб-тунов, и в то же время поощряли местных авторов создавать свои произведения.

Как результат этого процесса, в США была запущена система Webtoon Canvas Awards, которая даёт путёвку в жизнь комиксистам-любителям. Это, по сути, американский аналог системы «Вызов манхва», которую платформа Naver Webtoon внедрила в Корее в 2006 году. Самые популярные веб-туны, отобранные читателями, впоследствии получают шанс публиковаться поэпизодно онлайн. Так, право на публикацию завоевал веб-тун «Lore Olympus» Рейчел Смит.

В 2019 году он был номинирован на Премию Айснера, которую называют «Оскаром» мира комиксов. В переводе на корейский язык этот веб-тун выходит на платформе Naver Webtoon с августа 2020 года.





«Lore Olympus» Рейчел Смит — это современная вариация на тему греческих мифов. Веб-тун стал популярным благодаря WEBTOON CANVAS Awards — открытому конкурсу Naver для комиксистов- любителей в США. Первый эпизод вышел на зарубежном сервисе Naver Webtoon, сайте WEBTOON, в марте 2018 г. и доступен до сих пор.

# УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Всё это время превалировало мнение, что веб-туны следуют «подгонять» под культуру и вкусы аудитории в каждой конкретной стране. Но веб-тун Юн Тхэ Хо «Неудавшаяся жизнь» (2012—2013 гг.) опроверг этот стереотип. Данный веб-тун рассказывает историю молодого человека, вся жизнь которого вращается вокруг игры в го. Однако у него не получается стать профессиональным игроком, и тогда юноша, в активе которого только аттестат о среднем образовании, устраивается на работу в крупную торговую фирму в качестве временного сотрудника и пытается в одиночку выживать там.

Примечательно, что этот веб-тун в 2017 году получил высшую награду в категории комиксов на 20-м Фестивале медиа искусств, организованном Агентством по делам культуры Японии. Причина успеха объяснялась так: «Читатели сопереживают главному герою, который бьётся в силках общества, зацикленного на образовании и экономическом росте. Молодые японцы, пережившие затяжную рецессию, видят в нём себя». Иначе говоря, корейскому веб-туну удалось отразить общий облик молодого поколения, не ограниченный рамками одной культуры.

Наиболее популярные сейчас в среде зарубежной молодёжи веб-туны обращаются к общему опыту этого поколения. Читатели получают опосредованное удовлетворение, следя за тем, как главные герои преодолевают трудности, чтобы реализовать свои самые отчаянные мечты. Именно это можно назвать самой большой силой корейских веб-тунов. Они не только отражают простые интересы молодёжи, как в веб-туне «Истинная красота», но и показывают, с какими проблемами сталкивается молодое поколение на пути к своей мечте, подобно герою «Неудавшейся жизни», и тем самым вызывают отклик и сопереживание в сердцах читателей во всём мире.





Хон Нан Чжи профессор Школы контента манхва Университета культурной индустрии Чхонган





Полный текст статьи «Выражая универсальные эмоции»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.