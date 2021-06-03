Япония не удаляет острова Токто с карты эстафеты Олимпийского огня

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Южнокорейские острова Токто обозначены как японская территория на карте маршрута эстафеты Олимпийского огня на официальном сайте Олимпийских игр в Токио. Острова отмечены небольшой точкой над префектурой Симанэ. В связи с этим 24 мая правительство Республики Корея выразило протест в адрес посольства Японии, однако Токио не согласен с позицией Сеула. Ранее южнокорейское правительство уже выражало соответствующий протест в июле 2019 года. 28 мая секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что исторические и международные правовые аспекты указывают на исконную принадлежность островов Японии. Другими словами, Япония не собирается вносить изменения в карту. В связи с этим 1 июня старший советник-посланник посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сома был вызван в министерство иностранных дел Республики Корея, где ему был выражен протест.

Вместе с тем, проведение Олимпийских игр летом этого года всё ещё остаётся под вопросом. Японская газета «Асахи симбун», спонсор Олимпиады в Токио, опубликовала статью с обращением к премьер-министру Ёсихидэ Суга об отмене Игр ввиду роста числа инфицированных COVID-19. Однако японское правительство и Международный олимпийский комитет настроены на проведение Олимпиады. Более того, спортсменов обяжут принять на себя ответственность в случае заболевания во время соревнований. Противники проведения Олимпиады в Токио считают, что основной мотив столь решительных планов кроется в финансовой стороне вопроса.