Президент РК может амнистировать вице-председателя Samsung Group

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин может изменить свою позицию касательно амнистии вице-председателя Samsung Group Ли Чжэ Ёна. Такие выводы позволила сделать встреча главы государства с руководителями крупнейших южнокорейских концернов – Samsung, Hyundai, SK и LG. Встреча состоялась 2 июня. На вопрос участников встречи об амнистии Ли Чжэ Ёна президент ответил, что многие согласны с её возможностью. Он также подчеркнул, что в нынешних условиях роль крупного бизнеса в поддержании экономики особенно важна.

Ранее Мун Чжэ Ин заявлял о том, что не планирует рассматривать возможность амнистии Ли Чжэ Ёна. Однако 10 мая на специальной пресс-конференции по случаю четырёхлетнего пребывания у власти президент заявил, что намерен принять решение по этому вопросу, выслушав мнение народа. Возможное влияние на постепенную смену позиции могли оказать настроения в политических кругах и обществе, а также недавний визит главы государства в США. Предложение об амнистии Ли Чжэ Ёна звучало как во время визита в США, так и в ходе различных пресс-конференций.

Эксперты считают, что вице-председателя Samsung Group могут амнистировать в честь Дня освобождения Кореи 15 августа. Большинство граждан уверены в том, что Ли Чжэ Ён будет выпущен досрочно, остальное лишь вопрос времени. Более того, именно сейчас от правительства требуется активная поддержка бизнеса, так как в настоящее время происходит перераспределение глобальной цепочки поставок полупроводников. Поэтому для Samsung Electronics амнистия Ли Чжэ Ёна будет лучшей поддержкой со стороны правительства. Как подчеркнул присутствовавший на встрече вице-председатель Samsung Electronics Ким Ги Нам, сфера полупроводников требует крупнейших инвестиций, для которых необходимо решение главы компании. Большую ставку на сферу полупроводников делает и президент США Джо Байден, который специально пригласил представителей Samsung Electronics на стратегическое совещание. Согласно социальным опросам, с амнистией вице-председателя Samsung Group согласны более 60% граждан.