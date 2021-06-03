По итогам саммита P4G принята Сеульская декларация

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31 мая в Сеуле завершился саммит «Партнёрство для зелёного роста и глобальных целей до 2030 года» (P4G), в котором приняли участие представители 50 стран и 20 международных организаций. Результатом саммита стало подписание Сеульской декларации, в которой говорится о стремлении к достижению углеродной нейтральности, экологическому восстановлению и сотрудничеству гражданских организаций. В декларации также делается акцент на активной роли развитых стран в этих вопросах и на необходимости оказания помощи развивающимся странам.

Участники саммита назвали климатический кризис международной угрозой, требующей срочного решения и влияющей на экономику, безопасность, социальные вопросы и права человека. В декларации отмечается важность укрепления международного сотрудничества в переходе на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая. Среди конкретных мер в этом направлении упоминаются поэтапный отказ от существующих угольных электростанций и прекращение государственного финансирования строительства таких электростанций за рубежом, а также содействие использованию чистого водорода.

В ходе саммита была признана важность усиления сотрудничества в целях реализации договорённостей Парижского соглашения и 26-й сессии конференции ООН по изменению климата. Участники саммита согласились и «с серьёзностью загрязнения морской среды и необходимостью глобальной солидарности для решения проблем, связанных с морским пластиком».

Министр экологии Республики Корея Хан Чжон Э назвала основным достижением саммита договорённость с мировым сообществом о помощи развивающимся странам в экологическом восстановлении и стремлении к достижению углеродной нейтральности. Следующий саммит P4G состоится в 2023 году в Колумбии.