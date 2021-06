Новый альбом Тхэ Мина

ⓒ SM Entertainment

Рубрику «Новые альбомы» июня мы посвятим творчеству певца Тхэ Мина. Тхэ Мин – самый младший участник и главный танцор бойз-группы SHINee (샤이니). Он также состоит в музыкальной группе SuperM (슈퍼엠) вместе с участниками из EXO (엑소), NCT 127 (엔씨티127) и китайской группы WayV (웨이션브이). Как сольный певец парень дебютировал в 2014 году с мини-альбомом «АСЕ». Самую большую сенсацию вызвал его второй студийный альбом с заглавным треком «MOVE». Около месяца назад было объявлено, что вскоре солист будет зачислен в армию для прохождения обязательной службы. И в качестве прощального подарка 18 числа певец выпустил свой третий мини-альбом под названием «ADVICE». Нашу рубрику открыл заглавный трек альбома, который также называется «ADVICE». В этой песне Тхэ Мин дает строго предупреждает тех, кто осуждает других исходя из предрассудков и дает «совет» выйти за рамки стереотипов.

Далее на наших прозвучал второй трек под названием «Light», где певец сравнивает возлюбленного человека со светом. Третий трек альбома «Если бы я мог сказать тебе» (If I could tell you) в жанре R&B и поп рассказывает историю о близких друзьях, которые испытывают чувство любви друг к другу. Также прозвучали четвертый и пятый треки альбома - «Strings» и «Грустные ребята» (Sad Kids). На сегодняшний день Тхэ Мин выпустил 3 студийных и 3 мини-альбома, а также 3 японских мини-альбома. Надеемся, что после службы в армии парень продолжит радовать нас новыми работами.