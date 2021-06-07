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Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-06-07


Режиссер: Ким Чжон Хён

Сценарист: Ко Ëн Су

В ролях: Пак Чи Хун, Кан Мин А, Пэ Ин Хёк, Квон Ын Бин

Премьера: 14 июня 2021 года

 

Жизнь – это трагедия, когда видишь её крупным планом, и комедия, когда смотришь на неё издали. Эти изречение как нельзя кстати подходит для описания душевного состояния молодёжи, поскольку старшему поколению трудно понять то, как порой трудно приходится ребятам.

Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)
Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)
Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)
Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)
Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)
Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)
Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)
Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)
Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)
Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)
Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)
Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)
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