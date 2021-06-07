Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)

Море у берегов Чечжудо в начале лета
2021-06-07
#Новости шоу-бизнеса l 2021-06-07
Режиссер: Ким Чжон Хён
Сценарист: Ко Ëн Су
В ролях: Пак Чи Хун, Кан Мин А, Пэ Ин Хёк, Квон Ын Бин
Премьера: 14 июня 2021 года
Жизнь – это трагедия, когда видишь её крупным планом, и комедия, когда смотришь на неё издали. Эти изречение как нельзя кстати подходит для описания душевного состояния молодёжи, поскольку старшему поколению трудно понять то, как порой трудно приходится ребятам.
2021-06-07
2021-06-07
2021-06-07 10:09:58
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