Издали весна кажется зелёной (멀리서 보면 푸른 봄)





Режиссер: Ким Чжон Хён

Сценарист: Ко Ëн Су

В ролях: Пак Чи Хун, Кан Мин А, Пэ Ин Хёк, Квон Ын Бин

Премьера: 14 июня 2021 года

Жизнь – это трагедия, когда видишь её крупным планом, и комедия, когда смотришь на неё издали. Эти изречение как нельзя кстати подходит для описания душевного состояния молодёжи, поскольку старшему поколению трудно понять то, как порой трудно приходится ребятам.