Актриса Ра Мир Ран и певица Мирани представили совместный сингл





Актриса Ра Ми Ран (라미란) и певица Мирани (미란이) объединились в дуэт и представили свой первый альбом. Сингл под «Рамирани» (라미란이) вышел во вторник, 1 июня. Песня написана в жанре хип-хоп, она содержит послание ко всем девушкам по имени Ми Ран. Ты тоже можешь добиться желаемых результатов, поэтому нет необходимости обращать внимание на других, такой позитивный смысл заложен в слова песни, написанные участницами дуэта. Оригинальным получился видеоклип к песне, опубликованный на платформе YouTube. По состоянию на 6 июня его уже посмотрели более 850 тыс. пользователей.