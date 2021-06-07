В Роттердаме состоялся показ кинокартины режиссёра Им Сын Хёна

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Фильм «Бездомные» (홈리스) режиссёра Им Сын Хёна (임승현) был приглашён на Международный кинофестиваль в Роттердаме. Его показ в рамках мероприятия завершился в воскресенье, 6 июня, - сообщили в кинопрокатной компании Green Narae Media. Это единственная работа из РК, принявшая участие в фестивале. Кинокартина повествует об истории молодой пары, воспитывающей грудного ребёнка. Это любящие родители, счастливые и в то же время несчастливые люди. По стечению обстоятельств пара временно оказалась на улице. После нескольких дней скитаний глава семейства Хан Гёль получает предложение на время поселиться в доме одной престарелой женщины, с которой он недавно познакомился. Таким образом начинается история этого фильма. Его премьера в РК запланирована на вторую половину 2021 года.