Рост южнокорейского экспорта максимальный за 32 года

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Южнокорейский экспорт продолжает расти семь месяцев подряд. В мае его рост в годовом исчислении оказался максимальным за 32 года. Совокупный экспорт с января по май этого года оказался самым большим за всю историю. Существуют неоднозначные взгляды на перспективу. Одни эксперты говорят, что устойчивый экспорт поможет достичь цели роста на этот год, а другие сомневаются в том, что положительный импульс может сохраниться, поскольку страна всё ещё борется с пандемией коронавируса, а негативные внешние факторы сохраняются. Ситуацию комментирует научный сотрудник Института экономических исследований группы Hyundai г-н О Чжун Бом.





В прошлом месяце южнокорейский экспорт составил 50 млрд 700 млн долларов, что на 45,6% больше, чем в мае прошлого года. Это самый резкий рост с августа 1988 года. Примечательно, что впервые в истории экспорт растёт более чем на 40% в течение двух месяцев подряд. В апреле рост составил 41,2%. Несмотря на меньшее количество рабочих дней в мае, чем в апреле, среднесуточный экспорт вырос в прошлом месяце на 49% и составил 2 млрд 420 млн долларов. Это максимальный уровень с сентября 2018 года, рекорд для мая и третий по величине показатель в целом.





Благоприятные показатели экспорта в прошлом месяце отчасти объясняются базовым эффектом его резкого падения в мае прошлого года после вспышки коронавируса. Кроме того, восстановление мировой экономики привело к увеличению спроса на основные товары южнокорейского экспорта, включая полупроводники, нефтехимические продукты и автомобильные запчасти. 14 из 15 основных экспортных товаров продемонстрировали в прошлом месяце рост зарубежных продаж. При этом экспорт полупроводников увеличился на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт автомобилей за тот же период вырос на 93,7%. Экспорт нефтепродуктов вырос на 164%. Правительство прогнозирует, что экспортные показатели сохранятся на высоком уровне во второй половине года. В 2020 году экспорт в значительной степени зависел от нескольких товаров, таких как полупроводники и продукты для здоровья. Но в этом году чрезмерная зависимость уменьшилась, и экспорт показал хорошие результаты почти по всем категориям.





Мировая экономика, возглавляемая США и Китаем, демонстрирует явные признаки восстановления. Объём промышленного производства в крупных странах, а также мировая торговля демонстрируют тенденцию к росту. В США ключевые экономические индексы улучшаются на фоне масштабных планов стимулирования и внедрения вакцин. Китай преодолел экономический шок от COVID-19 раньше, чем любая другая страна. Улучшились основные показатели, такие как промышленное производство, потребление, инвестиции и экспорт. Но восстановление в некоторых странах с развивающейся экономикой идёт довольно медленно. В частности, Индия борется с волной COVID-19. Мы надеемся, что ускорение распространения вакцин в различных странах мира будет способствовать восстановлению их экономик. Республика Корея отмечает резкое увеличение экспорта промежуточных товаров, что указывает на рост глобальных инвестиций и производства. Учитывая это, ожидается, что восстановление мировой экономики будет ускоряться.





Некоторые аналитики говорят, что пока не известно, сохранится ли положительная тенденция. Глобальная нехватка основных автомобильных полупроводников, а также сбои в логистике, вызванные нехваткой грузовых судов и ростом транспортных расходов, ухудшают прогнозы. Рост цен на нефть и сырьё также может ослабить конкурентоспособность отечественных экспортёров. По оценкам Корейского института экономических исследований, во второй половине года экспорт вырастет всего на 2,3%. Согласно опросу, проведённому институтом среди 150 компаний, 55,2% респондентов ожидают, что экспорт во втором полугодии сократится. 44,4% в качестве причины назвали сокращение мировой торговли на фоне затянувшейся пандемии. Ещё один тревожный момент - быстрое повышение курса корейской воны синхронно с китайским юанем. Народный банк Китая повысил норму обязательных резервов для депозитов в иностранной валюте на 2%, чтобы замедлить резкое укрепление юаня. Укрепление воны ослабит конкурентоспособность отечественных экспортёров и ухудшит их прибыльность.





Южнокорейский экспорт в течение некоторого времени будет продолжать расти на фоне восстановления мировой экономики и роста спроса. Но есть и риски. Во-первых, сохраняется неопределённость, связанная с коронавирусом. Во-вторых, восстановление экономики идёт неравномерно, да и поляризация очевидна. Если США нормализуют свою денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, страны с развивающимися экономиками могут погрузиться в рецессию. Наконец, необходимо учитывать торговую войну между США и Китаем, а также неопределённость в отношении китайской экономики. Трения между США и Китаем проявляются не только в экономике, но и в других областях, включая политику, безопасность, технологии и окружающую среду. Если их торговый спор продолжится, и если промышленная и экспортная конкурентоспособность Китая снизится, внутренние проблемы Китая, включая корпоративный долг, пузырь на рынке недвижимости и теневые финансы, могут стать серьёзными проблемами. Пекин является основным торговым партнёром Сеула, поэтому нам необходимо заранее подготовиться к этому.





Экспорт является основой южнокорейской экономики. Его роль важна для достижения цели роста экономики на 4% в этом году, поставленной правительством и Банком Кореи. Правительству следует поддерживать экспортёров различными способами, а также принимать меры по стимулированию внутреннего спроса в рамках подготовки к возможному сокращению экспорта.