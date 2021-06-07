Нефтепровод (파이프라인)





Все, к чему прикасается Пхиндори, специалист по прокладке труб, буквально превращается в золото, он не только хороший специалист своего дела, но и хитрый бизнесмен. Кон У раньше работал в большой компании, поэтому он хорошо знаком с рынком и всего его потайными ходами. Вместе они набирают команду для того, чтобы украсть… нефть. Громадные запасы черного золота обнаружены под Южной Кореей, но у наших героев свои планы – построить нефтепровод, чтобы украсть нефть и продавать ее на международных рынках. Вот только ситуация развивается вовсе не по их плану…