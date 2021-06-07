Брат и сестра, которые превратились в луну и солнце

Море у берегов Чечжудо в начале лета
2021-06-07
#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-06-08
Давным-давно в одной горной деревне жила женщина. И было у неё двое детей – сын и дочь. Жили они очень бедно, иногда в доме не хватало даже еды.
Однажды в деревне устроили праздник. Женщина помогала с хлопотами до поздней ночи. Обратно она возвращалась с рисовыми хлебцами тток, как вдруг на её пути предстал огромный тигр.
«Я не съем тебя, если ты дашь мне тток.»
Женщина отдала тигру тток и бросилась бежать по горным тропинкам. Но тигр всё равно следовал за ней и просил ещё хлебцев.
«Вот тебе, это последний. Я отдала тебе весь тток, даже детям ничего не оставила. Теперь уходи!»
Несмотря на мольбы женщины тигр схватил и съел её, а сам переоделся в её одежду и пошёл к детям.
«Дети, ваша мама пришла! Скорее отворите дверь!»
«Это не наша мама. Точно тебе говорю – это тигр.»
Дети тихо выскочили через заднюю дверь и залезли на большой кипарис рядом с колодцем.
«Господи! Если хочешь спасти нас, спусти нам новую верёвку, а если хочешь нам смерти, спусти старую верёвку!»
В этот момент с неба спустилась верёвка. Дети быстро схватились за неё и поднялись на небо. Тигр тоже попросил небеса спустить ему верёвку. И вдруг! С неба действительно спустилась верёвка…
А что же стало с братом и сестрой, которые поднялись по верёвке на небо? Сестра стала солнцем, а брат – луной.
2021-06-07
2021-06-07
2021-06-07 10:09:58
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