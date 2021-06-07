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Брат и сестра, которые превратились в луну и солнце

#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-06-08

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее

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ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Давным-давно в одной горной деревне жила женщина. И было у неё двое детей – сын и дочь. Жили они очень бедно, иногда в доме не хватало даже еды. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Однажды в деревне устроили праздник. Женщина помогала с хлопотами до поздней ночи. Обратно она возвращалась с рисовыми хлебцами тток, как вдруг на её пути предстал огромный тигр.


«Я не съем тебя, если ты дашь мне тток.»

Женщина отдала тигру тток и бросилась бежать по горным тропинкам. Но тигр всё равно следовал за ней и просил ещё хлебцев. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

«Вот тебе, это последний. Я отдала тебе весь тток, даже детям ничего не оставила. Теперь уходи!»


Несмотря на мольбы женщины тигр схватил и съел её, а сам переоделся в её одежду и пошёл к детям. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

«Дети, ваша мама пришла! Скорее отворите дверь!»


«Это не наша мама. Точно тебе говорю – это тигр.»


Дети тихо выскочили через заднюю дверь и залезли на большой кипарис рядом с колодцем. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

«Господи! Если хочешь спасти нас, спусти нам новую верёвку, а если хочешь нам смерти, спусти старую верёвку!»


В этот момент с неба спустилась верёвка. Дети быстро схватились за неё и поднялись на небо. Тигр тоже попросил небеса спустить ему верёвку. И вдруг! С неба действительно спустилась верёвка…


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

А что же стало с братом и сестрой, которые поднялись по верёвке на небо? Сестра стала солнцем, а брат – луной.

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